Tanto vento, poche emozioni, zero gol: questo è Fiorentina-Cagliari dopo 45'

© foto di Federico Gaetano

Primo tempo di rara bruttezza al "Franchi". Zero reti, una parata sola. L'alibi del forte vento e della pioggia è forte, i giocatori faticano a controllare il pallone, figurarsi ad avviare azioni manovrate. Gli osservati speciali in azzurri Chiesa e Barella vivono di qualche lampo ma poco basta. L'esterno viola dopo 12 minuti dalla destra riesce a mettere un bel pallone tagliato in area sul quale non arriva nessuno. Al 13' minuto lo stadio intero applaude in ricordo di Davide Astori in quella che sarebbe stata la "sua" partita. Cagliari che ha un'occasione con Cerri che duette con Joao Pedro ma calcia debolmente trovando la risposta di Lafont. Proprio Cerri è il titolare a sorpresa della partita, inserito al posto di Leonardo Pavoletti. Prima dell'intervallo Federico Chiesa regala un'emozione con un diagonale a lato di poco. Squadre negli spogliatoi dopo nemmeno un secondo di recupero. La speranza è di vedere una ripresa migliore.