Tapiro d'Oro a Higuain: "Sono una persona con questo carattere"

Fonte: SportMediaset

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain, punta del Milan, ha ricevuto il Tapiro d'Oro per l'espulsione e il rigore sbagliato contro la Juve. Il Pipita ha scherzato, sperando che il suo secondo Tapiro sia di buon auspicio: "A Torino, è stato divertente e ho iniziato a fare gol". Sullo sfogo in campo contro l'arbitro: "È successo così… Sono una persona con questo carattere". Nessuna punizione da parte di Gattuso: "Frustate? No, ma sono molto felice che ho ricevuto affetto dai tifosi del Milan, società e compagni. Questo ti rende orgoglioso".