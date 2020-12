Tapiro d'oro distrutto, La Gazzetta dello Sport: "Non è stato Gomez ma Zapata"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta un retroscena a proposito del "caso" nato ieri con la non consegna del Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia al Papu Gomez. Secondo la rosea a distruggere il "premio" tutt'altro che ambito non sarebbe stato l'argentino, come dichiarato in un secondo momento anche da Valerio Staffelli che ha detto "qualcuno lo ha lanciato" senza nominare il Papu, bensì il compagno di squadra Duvan Zapata, che insieme a Robin Gosens era intervenuto per tutelare la privacy del compagno di squadra. Staffelli seguiva il calciatore ben prima di arrivare a Zingonia, dove poi è entrato senza autorizzazione alcuna, irritando molto il club bergamasco.