Tardelli: "12 gare su 124 alle 17,15. Vogliamo discutere di questo? Non facciamoci ridere dietro"

Grande attesa per il calendario della Serie A, che sarà ufficializzato solo nella giornata di domani. Per andare incontro alle richieste dell’Assocalciatori, soltanto poche partite (in attesa dell'ufficialità, tra 10 e 14) su 124 saranno disputate alle 17.15. Una “battaglia” che non trova invece d’accordo Marco Tardell, candidato alle prossime elezioni AIC in contrapposizione all’attuale vice Umberto Calcagno. Con un tweet il campione del mondo 1982 scrive infatti: “12 partite su 124 alle 17.15: davvero vogliamo discutere di questo? Cara @assocalciatori, non ci facciamo ridere dietro”.