Tardelli: "38 Scudetti? Ognuno espone quello che vuole. La Juve ha vinto sul campo"

Quanti scudetti ha vinto la Juventus? Ufficialmente 36, ma il club bianconero non segue il conteggio della FIGC e, puntuale come ogni anno, si è riaccesa la polemica per il numero 38 esposto in bella vista all'Allianz Stadium. Sul tema, interviene Marco Tardelli, ex centrocampista bianconero, oggi candidato presidente AIC, ospite della Rai: "Io credo che adesso bisognerebbe smetterla con queste critiche, la Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Io ho visto 38, poi metterli o non metterli vedremo, la storia dirà qualcosa. Io credo che ognuno decida di mettere quello che vuole, poi gli altri lo giudicano, nel bene o nel male. Io se voglio metto 38, se ritengo di averne vinti 38".