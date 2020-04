Tardelli: "Come fa Ceferin a parlare di coppe entro settembre con 500 morti al giorno?"

Marco Tardelli, campione del mondo 1982 e oggi candidato per guidare l'Assocalciatori nel prossimo futuro, parla così a La Repubblica dell'ipotesi di tornare subito in campo promossa da Lotito: "Se non c'è totale sicurezza, non si torni in campo. Il calcio è un gioco di contatto, azzerare i rischi è impossibile. Non sappiamo neanche se chi ha avuto il virus tornerà perfettamente sano. Fa effetto sentire che Ceferin vorrebbe finire le coppe entro settembre. Come fai a fare un discorso così con oltre 500 morti al giorno?".