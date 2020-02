vedi letture

Tardelli difende Allegri: "Adesso i tifosi si rendono conto che forse non era così male"

Editoriale di Marco Tardelli sulle colonne de La Stampa, la leggenda del calcio italiano parla anche di Massimiliano Allegri. "mai tanto amato dai tifosi, un vincente sda sempre, un curriculum da far invidia, ma c'è sempre un ma o un però. Vince con il Milan, vince tanto con la Juventus, raggiungendo due finali di Champions, e in questo momento è fuori dal nostro campionato. Adesso i tifosi si accorgono che forse non era poi così male".