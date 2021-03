Tardelli ricorda Gianni Agnelli: "Un signore. Quando andai all'Inter mi disse: 'Ci sarò sempre'"

vedi letture

Nel giorno del centenario della nascita di Gianni Agnelli, Marco Tardelli parla a Tuttosport del suo personale ricordo dell'Avvocato: "Raccontare l’Avvocato ai giovani di oggi sarebbe impossibile, non ci crederebbero. Soprattutto perché in questo momento storico i ragazzi sono abituati ad ascoltare discussioni calcistiche di basso livello. Io che l’ho conosciuto bene, penso spesso a lui proprio quando sento dichiarazioni inadeguate e tutto questo caos attorno al mondo del pallone. L’Avvocato era un signore e andava al di là delle sciocchezze. Sono d’accordo con Cabrini: non esisterà mai più un personaggio come lui. Era davvero unico. Ironico, intelligente. Uno straordinario leader. Mi viene ancora da sorridere se ripenso a quanto era divertente quando ci vedeva impegnati nella discussione dei contratti con Giampiero Boniperti. “Tardelli, lo faccia soffrire...”. Nel 1985, nel mio primo giorno con l’Inter dopo un decennio in bianconero, mi telefonò poco prima della presentazione con i nerazzurri e mi disse: “Tardelli, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per noi e io per lei ci sarò sempre”. Davvero un signore, un personaggio fantastico".