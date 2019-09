© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel fondo su La Stampa, Marco Tardelli lancia un monito forte nei confronti del nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. "Tu in passato hai espresso giudizi severi nei confronti del club bianconero. Ma ora forse ti accorgerai che le vittorie non erano solo figlie di aiuti e di fortuna ma di carattere ferreo, di grande e provata professionalità, di qualità e di organizzazione, insomma di una miscela unica e preziosa di essenze indispensabili per arrivare ai traguardi preposti.