Tare: "Affrontiamo questa partita con la miglior squadra in campo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Bruges, Igli Tare ha commentato l'importanza della gara dell'Olimpico per i biancocelesti:

"Senza dubbio è una mini finale, per quello che è stato il nostro percorso, viste anche le difficoltà che stiamo affrontando in questa stagione. Passare il turno, dopo un girone giocato molto bene, è un obbligo per noi. Affrontiamo questa partita con la miglior squadra in campo, i ricambi sono stati fondamentali, sono stati bravi ad inserirsi in fretta e questo per noi è stato un vantaggio."

Con Reina vi siete assicurati un portiere di grande esperienza internazionale.

"La scelta è stata fatta anche per questi motivi ma non dimentichiamo che fino a questo momento Strakosha ha fatto un percorso di crescita importante, è il nostro portiere titolare ma sta affrontando un periodo lungo di convalescenza post Covid. In questo momento di difficoltà Reina ha dimostrato il suo valore."

"Abbiamo giocato un grande girone, non abbiamo mai perso. Lo abbiamo detto anche prima del riscaldamento, dobbiamo giocare per vincere, non pensare a gestirla".