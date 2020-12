Tare chiede "equilibrio" ma la Lazio non reagisce. Domenica con il Napoli per evitare la crisi

Può essere accostata la parola crisi a una squadra che una settimana fa ha festeggiato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, vent'anni dopo l'ultima volta? Se si parla di Lazio, o di Roma, sì: non che sia giusto o corretto, ma è possibile. Perché come ha ricordato ieri Tare nella Capitale "si passa in un attimo dalle stelle alle stalle". Il ds biancocelste prima della partita pareggiata 1-1 a Benevento aveva chiesto «equilibrio nei giudizi», ma classifica alla mano è innegabile che qualcosa non va. Rispetto al campionato scorso, alla 12a giornata, la squadra di Inzaghi ha 6 punti e 5 posizioni in meno: era terza a quota 24, ora è ottava (con una partita in più) a 18. Immobile a parte, in gol per l'undicesima volta nelle ultime undici partite, sembra che la Lazio abbia perso lo smalto dei tempi migliori. I numeri difensivi sono disastrosi: 20 sono le reti subite, di cui 4 (considerando anche la Champions) nell'ultima azione prima dell'intervallo. E diventano 6 se si considera anche l'arco di tempo che va dal 40' al 45': come se i giocatori uscissero dal campo prima del duplice fischio arbitrale.

Il presidente Lotito, già infuriato sabato sera dopo il ko con l'Hellas, è molto deluso. Si aspettava di più dalla squadra, che dopo aver superato brillantemente mesi difficili (tra ottobre e novembre, con casi covid e infortuni) si sta perdendo nell'ultimo rettilineo del 2020. Se sarà vera crisi, lo si scoprirà domenica sera, quando all'Olimpico arriverà il Napoli. "Sarà come una finale", ha detto Reina, esperto portiere e leader dello spogliatoio, che ha rimproverato i compagni per la mancanza di "fame". Perché gli stimoli e le motivazioni nel calcio fanno la differenza e la Lazio dovrà per forza ritrovarli per non perdere il treno per l'Europa del prossimo anno.