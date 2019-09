Tare: "Con Mazzone rapporto di amore-odio. Contento per il Brescia in A"

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista concessa da Igli Tare a La Gazzetta dello Sport. Il ds della Lazio ha affrontato vari temi, ripercorrendo le tappe della sua avventura in Italia, prima da calciatore e poi da dirigente : "Col Brescia ho un legame forte, ha realizzato il mio desiderio più grande da calciatore. Ho giocato con Baggio, Pirlo, Guardiola, Toni, campioni assoluti. Un livello altissimo, ma il campionato era difficilissimo e l'obiettivo era non retrocedere. A Bologna, invece, retrocedemmo: mi hanno trattato bene e ho dato il massimo, anche se c'è il rimpianto dello spareggio perso col Parma".

Poi è arrivata la Lazio, prima come calciatore, poi come dirigente

"Non ho avuto aiuti né raccomandazioni. Tutto quello che ho avuto è frutto del sudore e sono orgoglioso di avercela fatta."

Che rapporto ha avuto con Mazzone?

"Amore e odio. Non era un tipo facile ma mi ha dato tanto e lo ringrazierò sempre. Sapeva tirar fuori il meglio dal gruppo e dal singolo con un approccio forte. Se non avevi personalità, non potevi sopportarlo".

Cosa pensa del ritorno in Italia di Balotelli?

"Una scelta coraggiosa. Mario è un ragazzo speciale, mi pare che le premesse siano buone. La gente lo ama, c'è fiducia. Se sarà il vero Balotelli, il suo rendimento potrà essere d'aiuto al Brescia".