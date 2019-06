Tare e Inzaghi, due autori in cerca di (almeno) sei personaggi

© foto di Federico Gaetano

Non sarà come il teatro immaginato da Pirandello, ma anche Formello in questi giorni si presta a essere uno scenario interessante in cui srotolare le trame di mercato della Lazio. Non si preoccupino i tifosi, perché non verrà spoilerato il finale, ancora ignoto anche ai due principali autori biancocelesti. Vale a dire Inzaghi e Tare, i cui compiti - va ricordato - sono ben precisi e distinti. Uno, l’allenatore, si occuperà di dirigere la recita sul campo. Stilare e organizzare il copione da mettere in atto. Dettaglio dopo dettaglio. L’altro, il diesse, dovrà essere bravo a fornirgli una compagnia all’altezza delle ambizioni e aspettative. Lavorano a stretto contatto, quasi in simbiosi, ognuno chiaramente con le proprie idee. Si confrontano e decidono insieme, anche se in merito di trattative Tare ha sicuramente più peso decisionale.

Inzaghi aspetta. Tra qualche giorno finirà le vacanze e tornerà alla base, nel teatro biancoceleste, con la speranza di trovarsi davanti sei nuovi personaggi da inserire nella rosa della Lazio. Almeno sei, perché è chiaro che se ci saranno delle cessioni gli acquisti aumenteranno per forza di numero. Conterà sí la quantità, ma anche la qualità. Perché la cessione di Milinkovic, miglior centrocampista della scorsa stagione, avrebbe un peso sicuramente maggiore rispetto a quella di Badelj. Dicevamo comunque dei sei acquisti: due difensori, due esterni, un centrocampista e un attaccante (sia come alternativa che come compagno di Immobile). Non arriveranno tutti subito e insieme, servirà pazienza. Il mercato è lungo, chiuderà il 2 settembre, e la rosa completa verrà messa a disposizione soltanto ad agosto. Vedrà quindi poche facce nuove il tecnico piacentino al raduno di inizio luglio (intorno al 9), ma si potrebbe comunque accontentare. Di cosa? Magari dell’ufficialità di Lazzari e di buon difensore centrale (Vavro?) con cui partire per Auronzo e cominciare a scrivere la trama di quello che sarà. In attesa poi di rinforzi, necessari per cercare trasformare un'opera in un capolavoro, proprio come ha fatto Pirandello.