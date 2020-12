Tare: "Haaland il più forte centravanti per i prossimi 10 anni. Ora sfruttiamo la sua assenza"

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, commenta ai microfoni di Sky l'assenza di Erling Haaland per la partita di questa sera contro i biancocelesti: "Penso che è il centravanti più forte in Europa per i prossimi 10 anni. Il fatto che non giochi per noi è un vantaggio. Dobbiamo sfruttare le assenze anche di Emre Can e Meunier".