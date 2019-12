© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Questa è la Lazio del futuro, una formazione che è frutto del grande lavoro svolto da tante persone". Intervistato dal Corriere dello Sport direttamente da Dubai - sede dei Globe Soccer Awards - il ds biancoceleste Igli Tare ha fatto il punto sul presente e il futuro del club. Se infatti da una parte il dirigente sottolinea come sia ancora prematuro parlare di un obiettivo diverso rispetto a quello della qualificazione per la prossima Champions, dall'altra non mancano ancora una volta gli elogi al tecnico Inzaghi: "Non mi stupisce niente perché ormai io lo conosco meglio di mia moglie e lui conosce me meglio della sua", la battuta scherzosa ma significativa di Tare.