© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il ds della Lazio Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attualità biancoceleste: "La mia nomina tra i migliori ds al Globe Soccer Awards? Per me è un onore prima di tutto rappresentare la Lazio. Usciamo da un periodo buio, adesso si vede la luce. Questa è una cosa molto bella. Il resto è il lavoro che ti premia, il tempo sarà galantuomo. Ci sono scelte fatte bene, come scelte fatte meno bene. L’importante è farle con entusiasmo e con amore verso il proprio mestiere. Fino a quando saranno fatte così, ci sarà modo di migliorare. Auguro a tutti i tifosi della Lazio tanta salute e di vedere lo stadio gioire come l’ho visto nell’ultimo periodo. Quando vedrò lo stadio arrivare a quei livelli allora sarà la mia più grande soddisfazione", alcune delle parole riportate da lalaziosiamonoi.it.