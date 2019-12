© foto di Federico Gaetano

"A gennaio il mercato non propone grandi occasioni perché chi ha i migliori giocatori se li tiene". Parole di Igli Tare, ds della Lazio, che al Corriere dello Sport parla anche del rinnovo di Luis Alberto, sottolineando - in attesa di novità da comunicare - la felicità del giocatore spagnolo di essere a Roma. Su Vavro, pagato 11 milioni più bonus in estate, Tare invece non fa drammi: "Nel calcio bisogna avere pazienza e aspettare i giocatori, soprattutto quelli che sono alla prima esperienza in un campionato difficile come quello italiano".