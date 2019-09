Tare: "Via dalla Lazio? Qui ho creato qualcosa di bello"

© foto di Federico Gaetano

In estate Igli Tare e Simone Inzaghi sono stati al centro delle voci di mercato. Il ds in chiave Milan mentre il tecnico in ottica Juve. Di questo ha parlato Tare nell'intervista concessa oggi al Corriere dello Sport: "Stiamo cercando di portare la società dove merita di stare. Prima di andare via da qui ci penserò sempre molto bene, so di aver creato qualcosa di bello. Insieme a tutti".