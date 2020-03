Tassotti: "Milan, non capisco la politica aziendale. L'addio di Boban mi ha sorpreso"

Lunga intervista a Mauro Tassotti sulle colonne odierne de La Gazzetta dello Sport. L'ex difensore del Milan, oggi vice-ct della Nazionale ucraina di Shevchenko, ha parlato del nuovo ciclo rossonero e delle ennesime frizioni all'interno della società: "Fatico a comprendere la politica aziendale. Se si vuol ripartire dai giovani bisogna dichiararlo e ammettere che per anni ottenere dei risultati sarà difficile. Può avere un senso, però i giovani vanno aiutati. San Siro non è uno stadio come gli altri: se sbagli troppo vengono giù cuscinetti e fischi quando va bene. È complicato".

E, sull'addio burrascoso di Zvonimir Boban, Tassotti aggiunge: "Se me l'aspettavo? Sinceramente no, credevo che avessero trovato una stabilità, punti di contatto. Con certe problematiche in società, e la proprietà è cambiata troppe volte, fai fatica a lavorare. Non puoi sbagliare un acquisto, per esempio, perché il budget è quello che è. Il Milan dovrebbe prima di tutto tentare di tenersi stretti i giocatori bravi, Donnarumma, Hernandez e altri. Ma se non si può ripartire nemmeno da lì...".