Tassotti: "Quello di Genova un dramma. Fa impressione"

© foto di Antonio Vitiello

Il collaboratore di Shevchenko nella Nazionale ucraina, Mauro Tassotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell'amichevole di domani contro il : "Eravamo in Ucraina in quei giorni e abbiamo saputo tutto da internet. Quando si arriva qui e si vede tutto da vicino fa veramente impressione, è stata una vera tragedia. Volevamo portare la nostra solidarietà alla città di Genova e domani giocheremo questa partita. È stato un dramma per tutta l'Italia, non si può morire in questo modo".