Tattica e intensità la fanno da padrona al Gewiss Stadium. Atalanta-Inter è 0-0 all'intervallo

Primo tempo bloccato ma comunque ricco di spunti, quello del Gewiss Atadium fra Atalanta e Inter. Il parziale dei primi 45’, 0-0, nasconde una partita in cui l’Atalanta ha cercato di far male soprattutto con l’asse Gomez-Malinosvskyi ma senza pensieri particolari per Samir Handanovic. Dall’altra parte l’Inter che con trame più verticali e meno possesso palla è stata certamente più pericolosa dell’Atalanta. Sa segnalare, soprattutto, un paio di tiri al volo di Lautaro Martinez controllati da Sportiello e una zuccata di Arturo Vidal alta di poco. Per la Dea, l’occasione più importante arriva quasi per caso, col tiro-cross di Freuler al minuto 18. Le due squadre però come detto non sono mai riuscite a sfondare, con l’arbitro Doveri che dopo 45' senza recupero di recupero manda tutti negli spogliatoi su risultato di 0-0.