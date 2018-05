Tavecchio a Sportitalia: “Da Ventura solo falsità”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Ventura non ha mai dato le dimissioni“. Così in esclusiva a Sportitalia l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio risponde alle dichiarazioni di Gianpiero Ventura. “Quello che ho sentito ieri - ha detto Tavecchio - è allucinante sono solo falsità basta chiedere a Uva e Oriali. Contro la Macedonia non c’ero per impegni all’estero ma Ventura mi ha sempre detto di voler fare un grande mondiale. La sua dichiarazione non appartiene alla realtà dei fatti. Io con Ventura ho parlato sempre e solo di soldi e - conclude - l’ho accontentato su tutto”.