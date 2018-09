Tavecchio: "Italia-Svezia? Molti speravano in un ko per rovesciarmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Io sono stato colpito dalla non qualificazione al Mondiale e mi sono dimesso. Sono convinto che a San Siro ce ne fossero parecchi che speravano nell'eliminazione degli azzurri come unico modo per rovesciarmi. La rosa della Nazionale parte dai titolari in Italia. In questo momento la situazione è confusa, ma Mancini è un ottimo allenatore. Non si può tornare a vincere dall'oggi al domani". Così Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva quanto accaduto poco meno di un anno fa, nel giorno di Italia-Svezia, gara che ha sancito l'eliminazione degli azzurri ai playoff di qualificazione per Russia 2018.