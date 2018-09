Tavecchio sull'ipotesi Marotta-FIGC: "Si, ma poi deve lasciare la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex presidente FIGC Carlo Tavecchio ha detto la sua sul momento attuale del calcio italiano e sulla possibilità che Giuseppe Marotta, attuale ad della Juventus, diventi il nuovo presidente della FIGC "Marotta per risollevare il calcio italiano? Viene dal professionismo, da uno dei club più importanti d'Europa. Credo sia idoneo. Troppo potere alla Juve? Non si può occupare il sistema, bisogna bilanciare tutto. Il presidente deve uscire dalle 4 componenti, dilettanti, lega pro, arbitri e calciatori. Nazionale? In Portogallo non era un'amichevole, si giocava per i tre punti e serve l'agonismo per prenderli. Forse a Mancini non è stato chiarito che se retrocediamo in Nations League non abbiamo neanche la possibilità di tornare tra le stelle mondiali. Bisogna mangiare l'erba quando ci sono i punti in palio. VAR applicato in modo corretto? L'abbiamo portato per primi in Italia, l'ausilio all'arbitro è notevole".