Tavecchio: "Ventura non presentò dimissioni, disse che avrebbe stupito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, un anno dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale di Russia 2018. “Sono un grande fan di Insigne da tempo, chiesi di farlo giocare, lo feci sapere tramite le vide diplomatiche, al tecnico, ma senza successo. C’erano 30mila napoletani a San Siro, forse con lui in campo non sarebbe accaduto quel disastro. Dopo la sconfitta d’andata con la Svezia non potevo esonerare Ventura, la Nazionale non è un club, per nominare un nuovo allenatore serve un processo complesso. Dimissioni? Mai ricevute da lui. Anzi, mi disse ‘in Russia vi stupirò’. Se le avesse presentate le avrei accettate. Fermare le partite in caso di insulti? Ci abbiamo pensato, ma diventeremmo ostaggi di quelle frange di tifosi”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.