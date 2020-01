Team of the year, la UEFA cambia modulo all'ultimo per inserire CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Daily Mail la UEFA ha cambiato in corsa il "Team of the year 2019" per inserire Cristiano Ronaldo, inizialmente escluso. La formazione iniziale prevedeva un modulo 4-3-3 col tridente offensivo composto da Lionel Messi, Robert Lewandowski e Sadio Mané. La UEFA ha deciso di sterzare, usando come espediente il passaggio a un insolito 4-2-4, sacrificando in mediana N'Golo Kanté e inserendo l'asso della Juventus. Ricordiamo che la formazione è ricavata dal numero di voti ricevuti sul sito della massima organizzazione calcistica europea.

Questa la formazione definitiva: Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax/Juventus), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax/Barcellona), De Bruyne (Manchester City); Lionel Messi (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Lewandowski (Bayern), Mané (Liverpool).