Tebas: "Il Barcellona non sta trattando Neymar e Lautaro. Non c'è nulla di vero"

vedi letture

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato anche della prossima finestra di trasferimenti e in particolare dei presunti obiettivi del Barcellona durante la videoconferenza Adea Conecta, organizzata dall'Associazione dei dirigenti aragonesi: "Non è vero che il Barcellona sta trattando calciatori. A loro interessa sapere quando si tornerà a giocare, non pensano al mercato. Ci saranno al massimo degli scambi, ma in questo momento non ne parla nessuno. Sono in attesa di capire quando si riprenderà e quali saranno i danni dal punto di vista economico. È tutto fermo, non stanno trattando né Neymar, né Lautaro. Sono sorpreso da queste voci".