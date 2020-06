Tebas: "La partenza di Ronaldo ha avuto un impatto quasi nullo sulla Liga. Messi il migliore"

Javier Tebas ha sottolineato l'importanza di Lionel Messi per la Liga spagnola, paragonandola all'impatto "nullo" della partenza di Cristiano Ronaldo: "L'addio di Cristiano ha sicuramente infastidito i tifosi del Real, ma ha avuto un impatto quasi nullo perché il marchio de LaLiga trascende i giocatori. Solo Messi è diverso: lui è il miglior giocatore della storia del calcio e ha giocato sempre nel nostro campionato. Se fosse andato via lui, ce ne saremmo rammaricati, ancor di più se andasse a giocare in un'altra Lega. È un'icona del calcio spagnolo, gli chiederei di ritirarsi qui. Gli abbiamo dato tanto amore e lui ci ha sempre deliziati. Ma in ogni caso non sarebbe una catastrofe, perché abbiamo firmato contratti televisivi a prescindere da lui. Quello che conta è il valore che aggiunge", ha detto a Rac1.