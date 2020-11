Tebas: "Vorrei tenere Messi in Liga. Ma anche Cristiano Ronaldo, Klopp, Mourinho, Guardiola..."

Javier Tebas, numero uno de LaLiga, è tornato sulla querelle con Lionel Messi durante la sua chiacchierata al World Football Summit. “Ho sempre detto la stessa cosa. Io voglio Messi nella Liga spagnola, come vorrei Cristiano Ronaldo, Klopp, Mourinho, Guardiola. Servono per migliorare le strategie. Quando dico che non è imprescindibile non nego un effetto, ma non che sia necessario. Quattro o cinque anni fa si chiedevano cosa sarebbe successo quando Messi e Cristiano avrebbero lasciato, stiamo lavorando in questo senso. Succederà, un giorno o l’altro, ma siamo preparati. I giocatori sono molto importanti, ma non così come vediamo nei media. Neymar ha lasciato LaLiga ma la Ligue 1 non ha avuto una crescita incredibile. Il giocatore ti può aiutare ma non è imprescindibile. Se Messi fosse andato via… Nessun contratto dice “Se Messi va via ti paghiamo di meno”. Ci sono già contratti chiusi per i prossimi quattro anni. Certo, possono andare via degli sponsor, ma il brand de LaLiga che abbiamo confezionato è unico. Messi è il miglior giocatore di sempre e vorrei che rimanesse in Spagna a finire la sua carriera”.