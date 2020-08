Tecnologia protagonista in Barça-Napoli: VAR utilizzato (non sempre bene) in 4 occasioni

vedi letture

VAR grande protagonista al Camp Nou, nella gara di ritorno degli ottavi di Champions fra Barcellona e Napoli. La tecnologia è intervenuta in 4 occasioni, non sempre con le giuste interpretazioni:

Primo utilizzo del VAR dopo 10', quando viene convalidato il gol di Lenglet dell'1-0 nonostante una spinta del difensore francese su Demme. Quindi al 30' viene annullato il gol dell'eventuale 3-0 a Leo Messi, reo di aver sfiorato il pallone con un braccio prima di depositare il pallone in rete. Cakir è poi ricorso all'on field review per assegnare il rigore ai blaugrana per fallo, evidente, di Koulibaly ancora su Messi. In chiusura, il VAR ha confermato l'assegnazione della massima punizione al Napoli per fallo di Rakitic su Mertens.