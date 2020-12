Tegola Pandev per il Genoa. Si è fermato per una lombalgia e salterà la gara contro il Milan

vedi letture

Vigilia di partita in casa Genoa. Al Centro Signorini - riporta la nota ufficiale del club - la squadra si è allenata nel pomeriggio, dopo il pranzo in club house e la riunione con il tecnico Maran per inquadrare le peculiarità degli avversari. Sul terreno di gioco, conclusa la parte riservata al riscaldamento, sono state eseguite le prove per calci piazzati e schemi in partita. Durante i lavori lo staff ha compiuto un giro d’orizzonte ad ampio raggio. La sintesi delle scelte emergerà dopo la rifinitura di mercoledì. Badelj e Criscito, rientrati in gruppo da poco, si sono allenati regolarmente. Si è fermato a causa di una lombalgia invece Pandev, a segno nell’ultimo precedente tra i team lo scorso marzo. L’attaccante non sarà a disposizione per la sfida allo stadio Ferraris contro il Milan.