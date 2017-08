Telenovela Schick: Roma avanti, lui aspetta l'Inter. Ma può restare alla Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fotografa la situazione relativa al futuro di Patrik Schick. La Roma è in pole position per il ceco: l'offerta è ok, per tutte le parti, Sampdoria e giocatore che però preferisce aspettare un possibile rilancio dell'Inter. La terza ipotesi? Che resti alla Sampdoria per giocare da protagonista, opzione da non scartare, mentre i nerazzurri per rialzare la posta devono prima cedere (Jovetic, Ranocchia e Brozovic, ndr).