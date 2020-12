Telles ricorda l'Inter: "Ho dato il massimo, imparando molto a livello tattico. Ora ho un nome"

vedi letture

Alex Telles, laterale portoghese attualmente in forza al Manchester United, intervistato da O Jogo, ha ricordato il suo periodo all'Inter: "Nel 2015 avevo 22, 23 anni. All'epoca ero giovane, ma a quel livello neanche troppo perché i giocatori salgono in prima squadra molto presto. Ho imparato molto, sia a livello difensivo che tattico. Non dico che sia stato un momento di esperienza, perché ho dato il massimo per aiutare la società, ma lì ho imparato molto. E oggi sì, mi sento di più completo e più esperto. Oggi so di avere un nome, questo mi dà fiducia nel mio lavoro".