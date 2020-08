Tempi complicati al Barcellona: burofax anche da parte degli avvocati di Quique Setien

Periodo complicato negli uffici e per gli avvocati del Barcellona: secondo Cadena Ser Catalunya, anche gli avvocati del tecnico Quique Setien avrebbero mandato un burofax. L'ex tecnico e il suo staff non hanno ancora ricevuto la notifica dell'esonero e per adesso non possono cercare squadra. Il Barcellona adesso risponderà nei tempi dovuti.