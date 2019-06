Tempo di insegnanti e voglia di bel gioco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Ajax di Ten Hag, l'ultimo Napoli di Maurizio Sarri, il mitico Manchester City di Guardiola e il gegenpressing di Klopp. Nell'ultimo biennio, le discussioni sul bel gioco, sul come arrivare ai risultati, hanno catalizzato l'attenzione. Sui media, tra gli allenatori. E hanno minato alle fondamenta anche le certezze di chi ha sempre fatto del motto 'Vincere è l'unica cosa che conta' il vessillo da sventolare e in Allegri aveva un fiero alfiere.

Andrea Agnelli ha cambiato idea. Convinto che un allenatore-gestore sia perfetto per valorizzare la rosa, che ti permetta di vincere in Italia, ma sia il problema principale per arrivare al trionfo in Europa. Da questa considerazione l'idea di cambiare allenatore, di affidarsi a un tecnico con un'altra filosofia. Da qui il sogno Guardiola e la certezza Sarri, che vuole cogliere al volo il treno bianconero.

Una rivoluzione culturale, che ha investito la Juventus e s'è poi diffusa un po' ovunque sulla Penisola. Anche il Milan, ad esempio, ha deciso di affidarsi a un allenatore che insegna calcio. Un maestro per Arrigo Sacchi, un contadino della panchina che ha un'abilità quasi unica nel saper seminare idee di bel gioco per poi raccogliere con squadre piacevoli alla vista e produttive sul campo: Marco Giampaolo. Il tecnico di Bellinzona ha brillantemente superato l'esame Empoli, ha vinto la sfida Sampdoria e Paolo Maldini spera che al Milan possa trovare la sua definitiva consacrazione.

Nel solco del bel gioco come chiave per arrivare bene ai risultati di inserisce bene anche Paulo Fonseca. Per chi non lo conoscesse, basta una sua citazione per capire qual è la sua idea di calcio: "Sarri e Guardiola - ha detto durante la sua avventura allo Shakhtar - sono da considerare due modelli. Ma Fonseca ha detto anche tanto altro quando ha parlato della sua filosofia di calcio, di vita: "Non mi piace vincere e basta. Mi piace vincere giocando un bel calcio, dominando il gioco".

Parole che certificano di un vento che sta cambiando: il bel gioco per arrivare ai risultati non è più prerogativa di pochi, ma si sta consacrando come la filosofia dominante.