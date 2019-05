© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sport spiega che Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, uno degli uomini del momento del calcio internazionale, potrebbe guidare un domani un club italiano. Non nell'immediato, perché il presente è Amsterdam e le sirene da Barcellona iniziano già a suonare. Però, prima o poi, l'intenzione di Ten Hag è di allenare anche in Serie A, un campionato che apprezza e dove non esclude un futuro.