Ten Hag: "Speravamo di tenere De Ligt all'Ajax a lungo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato così dei gioielli che sono partiti in estate per affrontare nuove sfide con Barcellona e Juventus: "De Jong e de Ligt sono giocatori molto giovani che speravamo di tenere ancora per tanti anni. Ma questo è il mercato oggi, a volte partono prima e a volte dopo. Abbiamo però ottimi giocatori e possiamo tornare competitivi a breve, si è visto anche contro il Chelsea".