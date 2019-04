Tenerani: "Champions, l'Atalanta ha qualcosa in più del Milan"

Mario Tenerani, giornalista e opinionista, ha parlato così nel Live Show di MC Sport nel corso del secondo tempo di Atalanta-Bologna: "L'Atalanta non è certo più una sorpresa. Al posto di Gattuso comincerei a preoccuparmi perché l'Atalanta ha tutto per provare ad andare in Champions League. Oggi ha qualcosa in più anche del Milan. L'Atalanta è un modello di calcio, è la dimostrazione che quando fai calcio ad altissimo livello ci si può risollevare anche dopo uno spiacevole inconveniente come l'eliminazione dall'Europa League. Gasperini è uno dei migliori in Italia che ha trovato a Bergamo la sublimazione della propria carriera. L'Atalanta è una realtà da studiare".

Le scelte di Mihajlovic di stasera come le leggi?

"E' un atteggiamento che non condivido. Mihajlovic aveva diversi diffidati e ha dato poco valore alla gara di questa sera contro l'Atalanta trasmettendo un messaggio sbagliato alla squadra. Il Bologna poteva fare meglio di quello che sta facendo".

Serie A, l'unica squadra senza obiettivi oggi è la Fiorentina. Che pensi dei viola?

"Lo slogan preferito dei tifosi della Fiorentina è che barba che noia. La classifica viola è una tristezza cosmica, la metà delle partite giocate in campionato sono state pareggiate dalla squadra di Pioli. Pareggiare tutte queste partite non serve a nulla anche se poi la Fiorentina ha perso poche gare. Di solito si dice che vincere aiuta a vincere ma nel caso della Fiorentina pareggiare aiuta a pareggiare. La Fiorentina ha un deficit fortissimo di personalità. Sicuramente Pioli avrà le sue responsabilità ma non vorrei indicarlo come l'unico colpevole perché forse c'è carenza di personalità nei singoli giocatori. Il campionato della Fiorentina è fallimentare ma i viola possono ancora andare a vincere a Bergamo e conquistare la finale di Coppa Italia, anche se oggi mi pare di raccontare una novella. In quel caso molti giudizi andrebbero rivisti. I Della Valle devono trovare le risposte perché la piazza sta perdendo la pazienza".