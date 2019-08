© foto di Insidefoto/Image Sport

"Se non prendiamo Pogba, preferisco tenere chi ho in casa". Parola di Zinedine Zidane, riporta AS oggi in edicola. Il tecnico francese ha comunicato questo ai suoi capi e Florentino Perez non sembra soddisfatto della gestione di ZZ. Spesi 300 milioni in estate, l'allenatore per adesso ha tenuto Jovic, Militao e Mendy solo in panchina e solo Hazard è titolare. Per questo, vista la voglia dell'allenatore di non prendere tanto per, potrebbe cambiare anche il futuro di Gareth Bale e James Rodriguez. Entrambi ancora a Madrid.