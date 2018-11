Tentato attentato incendiario a casa di Ruffo. S'è occupato di Juve-ultras

L'apertura de Il Mattino sul Napoli: "Meret ok. Ma torna a dicembre"

Il Corriere di Brescia in prima pagina: "Tutti per Tonali"

Samp, Romei al Secolo XIX: "Giampaolo non si discute. Ne usciremo"

L'Arena in prima pagina: "Al Chievo torna Di Carlo. Ventura si difende"

La Stampa su Grifo: "Emigrante al contrario. In Italia per passione"

Il Corriere di Roma titola: "Arbitro ferito, ore contate per gli aggressori"

Il Giornale di Brescia: "Tonali in azzurro è già un fenomeno"

Il Secolo XIX sul Genoa: "Spolli-Favilli ok. Oggi trasloco ad Arenzano"

Il QS sul Milan: "Per Higuain due giornate"

La Stampa: "Come tagliare gli stranieri. Brexit strategy in Inghilterra"

L'Unione Sarda: "Mancini dà una maglia a Barella per il Portogallo"

The Guardian sull'Inghilterra: "Il futuro incontra il passato"

L'inviato di Report Federico Ruffo è stato vittima la scorsa notte di un tentato attentato incendiario nella sua abitazione di Ostia. Lo fa sapere la stessa trasmissione che specifica: l'autore dell'inchiesta sulla morte di un collaboratore della Juventus coinvolto nel bagarinaggio e sui rapporti tra 'ndrangheta, ultras e alcuni dirigenti della società bianconera, è stato sorpreso intorno alle 4 del mattino da ignoti che hanno cosparso di benzina prima l'ingresso dello stabile in cui vive insieme alla famiglia, poi il pianerottolo e la porta d'ingresso del suo appartamento, con l'apparente intento di darlo alle fiamme. Gli attentatori poi sono fuggiti disturbati dal cane, ma prima hanno disegnato con la vernice spray rossa una croce sul muro del pianerottolo. La redazione di TMW esprime la sua vicinanza al collega per il grave episodio del quale è stato vittima.

