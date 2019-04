Tentazione Mavididi? La Juventus U23 torna utile alla Juve dei grandi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha 15 punti di vantaggio sul Napoli e questa è una premessa indispensabile, perché altrimenti Massimiliano Allegri avrebbe forse servito due tachipirine da 500 a Mario Mandzukic, o magari rispolverato Douglas Costa. Di fronte, peraltro, c'è il Cagliari, che dopo il 3-0 al Chievo ha una classifica molto più tranquilla in ottica salvezza. Nella testa, infine, c'è l'Ajax: la Vecchia Signora guarda soltanto, o quasi, al doppio confronto tra Amsterdam e Torino, viatico per la finale di Champions di Madrid.

Privo di Dybala e Ronaldo, oltre che del croato e del brasiliano, Allegri ha dovuto raschiare il fondo del barile bianconero per rimpolpare l'attacco che dovrà vedersela con gli isolani. Anche la porta, a dirla tutta, considerato che mancherà pure Perin. In entrambi i casi, il livornese non ha avuto bisogno di attingere alla Primavera, ma ha potuto pescare giocatori già abituati a vedersela con i "grandi": Mattia Del Favero e Stephy Mavididi.

Due che non fanno la spola, come nel caso di Hans Nicolussi Caviglia, talento della Primavera visto spesso ma occasionalmente in prima e in seconda squadra. Il portiere fiorentino e l'attaccante inglese, viceversa, sono in pianta stabile nella rosa dell'Under 23 di Zironelli e domani amplieranno i ranghi dei sette volte (quasi otto) campioni d'Italia. Se Del Favero difficilmente scenderà in campo, il velocissimo Mavididi può almeno sperarci: non è tanto una questione di valore dei giocatori, quanto di ruoli da coprire. Senza mezzo reparto offensivo, Allegri potrà anche inventarsi, come già capitato in stagione, Alex Sandro o Cancelo. Ma potrebbe anche togliersi lo sfizio di far esordire il classe '98 arrivato da Derby, cittadina delle Midlands. In fin dei conti, quest'anno ha già segnato 7 volte tra i professionisti: la differenza tra prima e terza serie c'è, ma non passerebbe dall'affrontare ragazzi di 17-18 a uomini maturi. Questi ultimi li ha già trovati, comunque, già in Serie C. Gli riuscisse, di fare gol, anche in A, sarebbe una mezza rivincita per le tanto vituperate seconde squadre.