Terminato incontro tra De Laurentiis e Giuffredi: rinnovo di Hysaj in vista?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È terminato da poco un incontro a Roma tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il ds azzurro Cristiano Giuntoli e l'agente Mario Giuffredi. Sul tavolo il futuro dei due terzini, Hysaj e Mario Rui: per l'albanese, in particolare, sono nel vivo le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Potrebbe essere anche rimossa la clausola da 50 milioni. A riportarlo è Sky Sport.