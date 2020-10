Terremoto Barcellona a -2 dalla Juventus: CdA in corso, Bartomeu pronto a dimettersi

Terremoto Barcellona a due giorni dal big match di Champions League contro la Juventus. La Junta Directiva del club, come riporta Sport, ha iniziato pochi minuti fa la riunione straordinaria prevista per questo lunedì pomeriggio e decisiva per definire il futuro immediato della presidenza. Dopo la lettera inviata ieri sera alla Generalitat de Catalunya per chiedere l'annullamento del voto di sfiducia in un momento assai difficile per la città a causa della pandemia da Coronavirus (stato d'allarme e coprifuoco), Josep Maria Bartomeu avrebbe fatto sapere di essere pronto a dimettersi qualora non fosse possibile posticipare la data del referendum previsto tra domenica e lunedì prossimo. Summit, e più in generale, giornata chiave dunque per le sorti dei catalani, proprio nella settimana che porta alla sfida di Torino coi bianconeri.