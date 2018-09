Terremoto in casa Juve, Marotta si dimette: "Non sarò più AD"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, dopo la gara col Napoli è intervenuto a Sky Sport: "Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato. Tra gli azionisti c'è aria di rinnovamento e quindi lascerò il cda. Nella lista dei consiglieri che sarà presentata dopodomani non ci sarà il mio nome, ma resterò come direttore generale area sport".

Fino a quando? "Lo decideremo con il presidente. La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi".

Scelta sua o della società? "Lo diremo, volevo comunicarlo per via di possibili uscite capziose. Lo definiremo insieme".

E' un'uscita in ottica FIGC? "Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato".

Proprio nell'anno dell'assalto alla Champions arriva questa separazione? "Sì, non voglio aggiungere altro. C'è emozione, ma ne riparleremo più avanti".