© foto di Federico De Luca

È un momento d'oro per Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, autore di due reti nei primi 18' della sfida di Coppa Italia contro la Roma, ha segnato tre doppiette nelle sue ultime 4 presenze in maglia viola. Nelle precedenti 91 occasioni non aveva mai realizzato più di un gol in una singola partita.