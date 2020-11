Terza gara consecutiva in Europa senza subire gol per la Roma: non succedeva dal 2007

Terza partita consecutiva senza subire gol per la Roma di Paulo Fonseca in Europa League, con il pareggio per 0-0 contro il CSKA Sofia, e le due vittorie contro il Cluj (5-0 all'Olimpico e 0-2 stasera). Era dal 2007 che i giallorossi non tenevano la porta inviolata per tre gare di fila.