Terza doppia doppia consecutiva per CR7: è la seconda volta

Prima l'assist per il gol di Dybala, poi il 3-0 tutto suo. Contro il Frosinone Cristiano Ronaldo ha conquistato quella che nel basket si chiama doppia doppia: è la terza consecutiva, per il portoghese, in questa stagione. Gli era successo soltanto nel 2014, quando ovviamente vestiva la maglia del Real Madrid.