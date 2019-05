Terza temporanea, ma con merito. Atalanta, il podio non è un miraggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifica alla mano, il terzo posto è già dell'Atalanta. Ma poi dobbiamo aggiungere la postilla temporaneamente, perché l'Inter è pur sempre a -2 e peraltro lunedì sera avrà un impegno sulla carta non impossibile, in casa contro il Chievo già retrocesso. La prestazione di oggi, a dirla tutta, è stata anche meno convincente rispetto ad altre occasioni. Ma la capacità di conquistare i tre punti anche superando le difficoltà è una caratteristica delle grandi squadre. E poi, non era affatto scontato, senza il Papu Gomez e senza mezza difesa.

Abbiamo dato i ma, fatto le premesse. Poi c'è quel terzo posto, che classifica alla mano sarà pure temporaneo, ma è sostanzialmente giusto. Perché la Dea di Gasperini, sotto qualsiasi aspetto, è senza dubbio la squadra col rendimento più alto della Serie A. È quella che sta facendo meglio, persino di una stagione come quella scorsa che sembrava straordinaria. Ha una striscia di imbattibilità lunga 11 giornate e non succedeva dal 2003. A inizio stagione lo stesso Gasp chiedeva provocatoriamente alla stampa se il quarto posto fosse un obiettivo. Ora è nelle mani dei suoi ragazzi, padroni del proprio destino. Terzi, con merito. Aspettando l'Inter, va bene. Ma con l'impressione che chiudere il campionato sul gradino basso del podio non sia affatto un miraggio.