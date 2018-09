Terzo gol, tantissimi tiri... ma Cristiano Ronaldo non convince ancora

© foto di www.imagephotoagency.it

Impossibile sostenere che Cristiano Ronaldo non abbia uno dei curriculum più strepitosi della storia del calcio. Non solo per i Palloni d'Oro, ma anche per la qualità delle giocate. Nemmeno troppo dei gol, pur moltissimi nella sua carriera che, probabilmente, continuerà nel segno delle vittorie. Infatti è paradossale notare come, a cinque giornate dal suo approdo nel nostro campionato, Cristiano Ronaldo non abbia brillato. Per carità, i due gol con il Sassuolo e quello di oggi cambiano il corso degli Scudetti, ma la realtà è che Ronaldo per ora non ha brillato granché.

Contro il Chievo, pur avendo qualche occasione, è stato fermato da Sorrentino. Con la Lazio è stato Strakosha ad alzargli una conclusione prima, spostandogli il pallone all'ultimo sulla rete di Mandzukic del 2-0. Con il Parma partita insufficienza, con un paio di ciabattate. Con il Sassuolo un gol semplice e uno da grande campione qual è, oggi una conclusione masticata che ha battuto Sportiello. Invero il portiere frusinate lo aveva bloccato già in un paio di occasioni, ma la realtà è che sarebbe stata una prestazione insufficiente senza l'1-0.

Alla fine quale dovrebbe essere la differenza con Higuain? La vedremo a maggio, nelle sfide con i grandi club. Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Barcellona... la Serie A, almeno per ora, non ha visto il miglior giocatore del mondo. Ma c'è tempo.