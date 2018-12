Terzo pari di fila per il Chievo: a Parma Alves risponde a Stepinski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina con un altro pareggio l'importantissimo scontro salvezza giocato dal ChievoVerona a Parma, privato in settimana di Gervinho e Grassi per infortunio e vicinissimo al successo nel finale ma incapace di superare un Sorrentino in stato di grazia. Per i veronesi punto numero tre in classifica e serie positiva che continua, anche se la zona salvezza è sempre lontanissima, mentre per i ducali l'impressione di aver buttato due punti che avrebbero avvicinato e di molto la permanenza in Serie A.

SORRENTINO DECISIVO - A metà primo tempo arrivano le prime vere emozioni e le crea il Parma con due ottime azioni corali che Sorrentino spegne da vero campione: Biabiany testa i riflessi del collega di sinistro su scarico di Inglese, mentre Barillà colpisce a botta sicura, pochi minuti dopo, trovando però un'altra risposta super dell'esperto portiere ospite.

SUBITO STEPINSKI-ALVES - Al rientro in campo il Chievo sblocca subito la sfida, sfruttando una dormita difensiva dei padroni di casa: è bravissimo Pellissier a raccogliere un pallone vagante in area, fare secco Iacoponi e mettere in mezzo un pallone su cui il Stepinski si avventa con voracità. La risposta del Parma è immediata: Di Gaudio si guadagna una punizione dai 30 metri, Bruno Alves la trasforma con una vera prodezza, assolutamente imparabile.

IL PARMA SCIUPA - Ultimi venti minuti in apnea per il Chievo, che si ritrova anche in dieci per un ingenuo fallo di Depaoli sul neoentrato Sprocati. Il Parma però fa tanta fatica ad andare al tiro e quando ci riesce, con Inglese a centro area di rigore, sbatte clamorosamente sul palo. Gli ultimi cinque minuti trascorrono senza grandi emozioni, col Chievo a rintuzzare ogni tentativo ducale di portare a casa il bottino pieno.